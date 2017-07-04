Пожар на строящейся плавучей АЭС в Петербурге потушен

Пожар на строящейся плавучей АЭС "Академик Ломоносов" потушен - пострадавших нет, сообщают в ГУ МЧС России по Петербургу.

"4 июля в 14.15… на территории АО "Балтийский завод" на строящейся плавучей станции "Академик Ломоносов" произошел пожар по номер 2, помещение четыре на четыре метра, произошло короткое замыкание аккумуляторных батарей без последующего горения. В 15.25 пожар ликвидирован. Погибших, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Балтийского завода сообщили, что задымление произошло на достроечной набережной АЭС, и пожара не было.

При этом РИА Новости со ссылкой на источник сообщил, что пожар распространился на площадь в 16 квадратных метрах.

"Академик Ломоносов" создается на "Балтийском заводе" для энергоснабжения Чукотки.