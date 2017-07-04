В Петербурге загорелась строящаяся плавучая атомная станция "Академик Ломоносов"

На "Балтийском заводе" в Северной столице во вторник, 4 июля, произошел пожар - загорелась строящаяся плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов", передает РИА Новости.

Собеседник агентства сообщил, что атомные реакторы на станции еще не установлены, а топливо не загружено. пострадавших, по предварительным данным, нет.

В настоящий момент пожар тушат на площади в 16 квадратных метрах.

"Академик Ломоносов" создается на "Балтийском заводе" для энергоснабжения Чукотки.