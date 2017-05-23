На Богатырском прорвало трубу – бьет большой фонтан воды (ФОТО)

В Приморском районе Петербурга на Богатырском проспекте прорвало трубу - фонтан воды достигает высоты шестого этажа.

Очевидцы сообщают, что прорыв появился во дворе дома по адресу Богатырский проспект, 30 к.1. Предположительной причиной прорыва стали испытания на теплосетях, которые проводит ГУП «ТЭК».

Фото: megapolisonline.ru

Ранее ЧП произошло на улице Савушкина. Там теплосеть прорвало у дома №117 по улице Савушкина, после чего вода залила проезжую часть. Очевидцы сообщали, что некоторые автомобили по кузов едут в воде.

Как ранее сообщал «Санкт-петербург.ру», во вторник, 23 мая, «ТЭК СПб» проводит испытания в Приморском, Красносельском и Фрунзенском районах Северной столицы.

В Приморском районе тестированию подверглись магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети от Приморской котельной, расположенной по адресу улица Оптиков, 6. Горячее водоснабжение кратковременно отключено в более чем пятистах жилых домах