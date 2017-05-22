Полиция задержала грозившего взорвать гранату в квартире на Товарищеском

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в квартире на Товарищеском проспекте, 6 к1.

Пьяного мужчину уговорили открыть дверь. Первыми зашли бойцы СОБРа, которые разоружили его и передали в руки наряду вневедомственной охраны. Мужчину доставили в отдел полиции. Граната, с которой он сорвал чеку, была боевая, сообщает «Фонтанка».

В настоящий момент устанавливается причина, по которой злоумышленник грозил устроить взрыв.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», сообщение о дебошире с гранатой поступило в полицию около 11.30. По предварительной информации, соседи услышали угрозы, в которых фигурировали слова «граната» и «взрыв».