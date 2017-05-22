На Товарищеском проспекте неизвестный обещает взорвать гранату

У подъезда дома на Товарищеском проспекте, 6, к1 скопилось несколько нарядов полицейских – поступило сообщение, что в одной из квартир мужчина обещает взорвать гранату.

Информация об угрозах неизвестного, забаррикадировавшегося в квартире на втором этаже девятиэтажки на Товарищеском проспекте, поступило в службу «02» около 11:30, сообщает «Фонтанка»

По предварительной информации, соседи услышали угрозы, в которых фигурировали слова «граната» и «взрыв». В настоящий момент на месте происшествия полицейские пытаются наладить контакт с мужчиной.