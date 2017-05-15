Главе РЖД Олегу Белозерову в Китае вырезали аппендикс

Президент "Российских железных дорог" (РЖД) Олег Белозеров, госпитализированный ранее в Китае с подозрением на аппендицит, успешно прооперирован, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя компании.

Он уточнил, что диагноз был подтвержден, операция прошла успешно, и сейчас Белозеров чувствует себя хорошо. О дальнейших планах топ-менеджера собеседник Интерфакса говорить не стал.

Белозеров находится в Китае на «Один пояс - один путь». Он проходит 14 и 15 мая, на нем представлены делегации из 29 стран. Форум стал развитием одноименной стратегии Пекина, которая предполагает создание торгового коридора между государствами Евразии.

Олег Белозеров является главой РЖД с лета 2015 года, он сменил на посту Владимира Якунина. Ранее Белозеров был министром транспорта РФ. О его срочной госпитализации стало известно несколько часов назад.