Глава РЖД Олег Белозеров госпитализирован в Китае

Президент ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров госпитализирован в Китае с подозрением на аппендицит. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на РЖД.

Белозеров находится в Пекине на форуме «Один пояс - один путь» в составе расширенной делегации от России во главе с президентом Владимиром Путиным.

Форум проходит 14 и 15 мая, на нем были представлены делегации из 29 стран. Форум стал развитием одноименной стратегии Пекина, которая предполагает создание торгового коридора между государствами Евразии.

Олег Белозеров является главой РЖД с лета 2015 года, он сменил на посту Владимира Якунина. Ранее Белозеров был министром транспорта РФ.