На ЗСД вновь большая пробка

Петербургские автомобилисты сообщают о больших пробках на Западном скоростном диаметре (ЗСД).

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По данным «Яндекс.Пробок», затор образовался на северном участке ЗСД со стороны Васильевского острова к Богатырскому проспекту, а также встал в пробке южный участок от Благодатной в сторону Краснопутиловской улицы.

Фото : vk.com/spb_today

Накануне, 27 апреля, затор длиной около 5 километров образовался на центральном участке ЗСД. Автомобили стояли от Морской набережной до Богатырского проспекта.