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Авария на подстанции обесточила часть Приморского района

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© Фото: ru.krymr.com

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Энергетики восстанавливают энергоснабжение по резервной схеме.

Часть жителей Приморского района Петербурга осталась без электроэнергии из-за аварии на подстанции на проспекте Испытателей, сообщают в пресс-службе района.

Как сообщили в филиале ПАО "ФСК ЕЭС" — МЭС Северо-Запада, авария на подстанции 220 кВ на проспекте Испытателей произошла в 18.04.

"Произошло разрушение высоковольтного ввода силового трансформатора. Возгорания и пострадавших среди персонала нет. Причины технологического нарушения устанавливаются", — сообщают в компании.

Предварительно в результате отключения оборудования без электроэнергии остались 14 жилых домов, 10 частных домостроений, один торговый центр и одна котельная.

Как стало известно ранее, от здания Федеральной сетевой компании на проспекте Испытателей, 3, корпус 3 отвалилась стена. Очевидцы утверждают, что обвалу предшествовал громкий хлопок

Свидетели происшествия сообщают, что после обвала начался пожар. По их словам, хлопок был похож на взрыв.

Глава Центрального района Николай Цед заявил, что никакого взрыва не было. По его словам, на подстанции ОАО «ФСК ЕЭС», которую обслуживает подразделение компании МЭС Северо-Запада, произошло повреждение энергетической линии, после чего сработал автомат защиты. Именно его срабатывание жители района приняли за звук взрыва, приводит «Фонтанка» заявление чиновника.

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