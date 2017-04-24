Очевидцы: После громкого хлопка у здания подстанции на Испытателей отвалилась стена (ВИДЕО)

От здания Федеральной сетевой компании на проспекте Испытателей, 3, корпус 3 отвалилась стена. Очевидцы утверждают, что обвалу предшествовал громкий хлопок. Данных о пострадавших пока нет.

Свидетели происшествия сообщают, что после обвала начался пожар. По их словам, хлопок был похож на взрыв.

Глава Центрального района Николай Цед заявил, что никакого взрыва не было. По его словам, на подстанции ОАО «ФСК ЕЭС», которую обслуживает подразделение компании МЭС Северо-Запада, произошло повреждение энергетической линии, после чего сработал автомат защиты. Именно его срабатывание жители района приняли за звук взрыва, приводит «Фонтанка» заявление чиновника.