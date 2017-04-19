Пассажиров метро высадили на «Горьковской» из-за бесхозного пакета

В вагоне поезда на второй линии петербургской подземки утром в среду, 19 апреля, обнаружили спрятанный под сиденьем пакет. Пассажиров высадили на переполненной станции «Горьковской», а состав отправился в тоннель на проверку.

Белый пакет был обнаружен у выхода из второй вагон состава. Около 09:40 пассажиров попросили выйти из поезда на станции «Горьковская».

Одновременно с этим, из-за технического сбоя на синей линии метро, на станциях метро в утренний час-пик собирается толпа. Поезда едут с большим интервалом и подолгу останавливаются на платформах и в тоннелях.

На дорогу от «Московской» до «Пионерской», по оценкам пассажиров метро, уходит больше 50 минут.

В справочной метрополитена не уточняют время устранения технических неполадок.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, 15 человек погибло.