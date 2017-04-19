На «синей» ветке метро сбой в движении поездов

По второй линии петербургской подземки утром в среду, 19 апреля, поезда следуют с увеличенным интервалом. Движение затруднено от станции метро «Парнас».

В справочной петербургской подземки уточняют, что причина сбоя — техническая, и затронула она только движения поездов от станции «Парнас». Об увеличенном времени пассажиров информирует машинист.

Пассажиры метро сообщают о простоях в тоннелях с девяти часов утра. По их словам, добираются до центра дольше и те поезда, которые едут от станции «Купчино». Дорога до станции метро «Невский проспект», по их словам, занимает больше получаса.

По сообщениям очевидцев, на станции метро «Технологический институт» скопилось очень много людей.