Перевернувшийся у границы Финляндии автобус вез сотрудников "Водоканала" (ФОТО)

В автобусе, который перевернулся на 16-м километре трассы подъезда к МАПП «Брусничное», находились сотрудники "Водоканала" и их родственники, сообщает пресс-служба предприятия.

На предприятии уточнили, что в автобусе было 29 пассажиров, в том числе сотрудники "Водоканала" и их родственники. На место выехали сотрудники предприятия и бригада медиков санитарной части "Водоканала" для оказания помощи пострадавшим.

Владельцем туристического автобуса является частное лицо. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ivbg.ru

В данный момент подстраивавших доставляют в районную больницу Выборга. Для этого на место ДТП вылетели три вертолета санавиации «Медспас» и два вертолета МЧС.

Как стало известно ранее, туристический автобус, который двигался из Петербурга в Финляндию, врезался в скалу на трассе Выборг-Лаппеенранта в Ленинградской области. Три пассажира погибли, 26 получили травмы.

Авария произошла около 9 утра на 28 километре трассы, не доезжая 12 километров до КПП «Брусничное».

Фото: ivbg.ru