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По направлению в Финляндию разбился туристический автобус — трое погибли

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© Фото: gazeta19.ru

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На трассе из-за аварийно-спасательных работ затруднено движение.

Недалеко от границы с Финляндией у КПП «Брусничное» разбился туристический автобус. Три пассажира погибли, 26 получили травмы.

Туристический автобус, который двигался из Петербурга в Финляндию, врезался в скалу на трассе Выборг-Лаппеенранта в Ленинградской области. 

Авария произошла около 9 утра на 28 километре трассы, не доезжая 12 километров до КПП «Брусничное». В автобусе находилось 32 пассажира. Три человека погибли, 26 увезла скорая, еще шестеро отказались от медицинской помощи.

Предварительная причина ДТП - гололед.

На место выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группы ГСУ ГУ МВД России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На данном участке трассы не пропускают грузовики из-за аварийно-спасательных работ. Легковые автомобили пропускают по одному.

Ранее МЧС по Петербургу предупреждало о гололеде.

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