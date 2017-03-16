По направлению в Финляндию разбился туристический автобус — трое погибли

Недалеко от границы с Финляндией у КПП «Брусничное» разбился туристический автобус. Три пассажира погибли, 26 получили травмы.

Туристический автобус, который двигался из Петербурга в Финляндию, врезался в скалу на трассе Выборг-Лаппеенранта в Ленинградской области.

Авария произошла около 9 утра на 28 километре трассы, не доезжая 12 километров до КПП «Брусничное». В автобусе находилось 32 пассажира. Три человека погибли, 26 увезла скорая, еще шестеро отказались от медицинской помощи.

Предварительная причина ДТП - гололед.

На место выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группы ГСУ ГУ МВД России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На данном участке трассы не пропускают грузовики из-за аварийно-спасательных работ. Легковые автомобили пропускают по одному.

Ранее МЧС по Петербургу предупреждало о гололеде.