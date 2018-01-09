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В Красносельском районе новый электробус пришлось отправить в парк из-за неполадок

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© Фото: "Фонтанка.ру"

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Троллейбус с увеличенным автономным ходом на 41-м маршруте столкнулся со сбоем в электронике.

Троллейбус с увеличенным автономным ходом, запущенный по 41 маршруту, пришлось отбуксировать в парк с помощью самосвала из-за сбоя в электронике, сообщает «Фонтанка.ру».

Судя по фотографиям, 41-й троллейбус столкнулся с проблемой в районе пересечения проспектов Народного ополчения и Ленинского. В Горэлектротрансе пояснили, что этому предшествовал сбой электроники, причины будут установлены позднее. На маршрут оперативно подали резервную машину, простоя на линии не было.

Такие троллейбусы – электробусы – вышли на дороги Петербурга 12 декабря. Первым обновился маршрут №23. Электробусы могут преодолевать часть пути на автономном ходу за счет аккумуляторных батарей. Аккумуляторы заряжаются во время движения под троллейбусной контактной сетью, поэтому дополнительного времени для зарядки не требуется.

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