На дороги Петербурга вышли первые электробусы

На дороги Петербурга 12 декабря вышли первые электробусы с динамической зарядкой. В торжественной церемонии запуска нового, экологически чистого транспорта принял участие губернатор Георгий Полтавченко. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Необычный транспорт с сегодняшнего дня можно заметить в Приморском районе, маршрут имеет номер 23. Полтавченко отметил, что электробус – это уникальная машина, которая может двигаться не только с помощью контактной сети, но преодолевать часть пути на автономном ходу за счет аккумуляторных батарей.

Аккумуляторы заряжаются во время движения под троллейбусной контактной сетью, поэтому дополнительного времени для зарядки не требуется. «Этот проект – сродни запуску первого трамвая в Петербурге в 1907 году. Уверен, что новый комфортный и экологичный вид транспорта будет востребован горожанами», - сказал губернатор.

По его словам, в ближайшее время планируется вывести на линии Северной столицы еще 115 электробусов, в первую очередь в быстроразвивающемся Приморском районе. Кроме того, разработан перечень маршрутов, включающих Петроградскую сторону и Невский проспект. Полтавченко заверил, что в Петербурге будет создана самая крупная сеть этого вида транспорта в России.

Первые электробусы начали следовать по маршруту от Шуваловского проспекта до Гаккелевской улицы, затем переходить на контактную сеть и следовать до станции метро «Комендантский проспект» и далее, до конечной остановки «Улица Шаврова».

Фото: gov.spb.ru