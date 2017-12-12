  • 12 Декабрь 2017
USD 13.12.2017 58.8370 -0.3978
USD ММВБ 16:17 0  
EUR 13.12.2017 69.2982 -0.5041
EUR ММВБ 16:17  
Нефть($) 12.12.2017 65.69 +1.69
Нефть(p) 12.12.2017 3865.00 +73.97

На дороги Петербурга вышли первые электробусы

Автор:


© Фото: gov.spb.ru

Темы дня

В ближайшее время планируется вывести на линии Северной столицы еще 115 электробусов

На дороги Петербурга 12 декабря вышли первые электробусы с динамической зарядкой. В торжественной церемонии запуска нового, экологически чистого транспорта принял участие губернатор Георгий Полтавченко. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Необычный транспорт с сегодняшнего дня можно заметить в Приморском районе, маршрут имеет номер 23. Полтавченко отметил, что электробус – это уникальная машина, которая может двигаться не только с помощью контактной сети, но преодолевать часть пути на автономном ходу за счет аккумуляторных батарей.

Аккумуляторы заряжаются во время движения под троллейбусной контактной сетью, поэтому дополнительного времени для зарядки не требуется. «Этот проект – сродни запуску первого трамвая в Петербурге в 1907 году. Уверен, что новый комфортный и экологичный вид транспорта будет востребован горожанами», - сказал губернатор.

По его словам, в ближайшее время планируется вывести на линии Северной столицы еще 115 электробусов, в первую очередь в быстроразвивающемся Приморском районе. Кроме того, разработан перечень маршрутов, включающих Петроградскую сторону и Невский проспект. Полтавченко заверил, что в Петербурге будет создана самая крупная сеть этого вида транспорта в России.

Первые электробусы начали следовать по маршруту от Шуваловского проспекта до Гаккелевской улицы, затем переходить на контактную сеть и следовать до станции метро «Комендантский проспект» и далее, до конечной остановки «Улица Шаврова».

Фото: gov.spb.ru

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге
    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    "Санкт-Петербург.ру" разыгрывает билеты на "Ночь пожирателей рекламы"

    Два билета можно получить, приняв участие в конкурсе в Instagram.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в декабре

    Первый месяц зимы, несмотря на капризы погоды, обещает быть теплым и уютным. Петербуржцы смогут вкусить сыра и рекламы, лишний раз погладить котов и спеть с любимыми музыкантами. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, что и где из этого можно сделать, и в какую сумму это обойдется.

    читать далее →

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

    Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»
    07.12.17
    LED-экраны и их применение
    06.12.17
    Владимирские трешки: снять нельзя купить
    06.12.17
    Александровский район в городе Пушкин: удобно ли здесь жить?
    06.12.17
    Современные технологии строительства не обходятся без ручной электродуговой сварки
    05.12.17
    Чемпионат мира по хоккею 2018: фавориты и аутсайдеры

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram