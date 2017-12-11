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Лопнувшую трубу на Тульской улице отремонтировали

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© Фото: urbantek.ru

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Делом провалившейся в кипяток петербурженки заинтересовался Следком.

Специалисты АО «Теплосети Петербурга» завершили ремонт лопнувшей трубы на Тульской улицы, сообщили представители компании. Сейчас они благоустраивают территорию.

При аварии на Тульской улице 10 декабря пострадала женщина: она провалилась по пояс в кипяток, и ее доставили в больницу с ожогами 40% тела. Следственный комитет по Петербургу проводит доследственную проверку по факту произошедшего.

В «Теплосети» просят петербуржцев в случае парения или вытекания горячей воды не подвергать себя опасности и не проходить по затопленным улицам. В этих случаях лучше немедленно покинуть место происшествия.

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