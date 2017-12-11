Женщина получила сильные ожоги при прорыве трубы в Центральном районе

При прорыве трубы на Тульской улице в Центральном районе Петербурга пострадала женщина, пишет «Фонтанка.ру».

Инцидент произошел в воскресенье, 10 декабря. Горячая вода из лопнувшей трубы вытекла на тротуар, и в разлив попала женщина. По словам очевидца, она по пояс провалилась в кипяток, в опасной близости от пробоины была и беременная женщина. Очевидец добавил, что парения над люками наблюдали на протяжении недели.

В АО «Теплосеть Петербурга» сообщили, что сбой произошел на внутриквартальной сети диаметром 80 мм. На месте работают аварийно-спасательные бригады, ремонт на теплоснабжение ближайших домов не повлияет.

«Несмотря на парение и вытекание теплоносителя женщина вошла в зону дефекта. На данный момент она находится в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ожогом 40% тела. Ей будет оказана вся необходимая помощь в лечении и реабилитации», – пообещали в «Теплосети», напомнив, что в случае парения или вытекания горячей воды необходимо покинуть место происшествия.