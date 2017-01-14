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Деды Морозы и Снегурочки устроили велопробег по центру Петербурга (ФОТО)

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© Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

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Несмотря на запрет полиции проводить массовый велопарад, он все же состоялся.

Деды Морозы и Снегурочки устроили велопробег по центру Петербурга. В нем приняли участие в среднем 150-200 человек.

Маршрут велопарада лежал от Инженерного сквера, по наб. реки Фонтанки, далее по Гороховой улице с финишем на Дворцовой площади.

Ребята договорились встретиться в сквере в 13:30, чтобы спустя полчаса стартануть в сторону площади, однако их ждал неприятный сюрприз - кроме велолюбителей на парад пришла и полиция.

Правоохранители сообщили собравшимся, что если их больше 50 человек, то мероприятие попадает под спортивно-массовое и обязательно должно быть согласовано с органами правопорядка.

Несмотря на запрет, велопробег все же состоялся, было решено двигаться не единой колонной, а группами по 20 человек, между которыми по закону должно быть расстояние 80 метров.

В связи со слушившемся, красивого массового старта не получилось, однако Деды Морозы и Снегурочки не унывали - фотографировались, смеялись и катали на необычных велосипедах детей.

Подобный велопарад прошел в Петербурге уже в пятый раз, цель необычного заезда - показать, что и зимой не стоит прятать двухколесного друга в гараж, ездить можно круглый год. Более того, в этом году маршрут был символичным - ребята проехались по будущей велодорожке, которую планируют проложить вдоль наб. реки Фонтанки.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

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