  • 30 Декабрь 2016
USD 30.12.2016 60.2730 -0.3939
USD ММВБ 23:17 60.49830  
EUR 30.12.2016 63.0214 -0.4665
EUR ММВБ 23:17 63.1120  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Медиалогия составила рейтинг самых популярных мемов за 2016 год

Автор:

Съемки клипа группы Ленинград «Экспонат»
© Фото: tjournal.ru

Темы дня

Больше всего цитат в уходящем году нам подарили Дмитрий Медведев и Сергей Шнуров.

Медиалогия составила рейтинг самых популярных мемов за 2016 год. Первое место в топ-10 заняла цитата премьер-министра России Дмитрия Медведева «Денег нет, но вы держитесь».

Нашумевшее пожелание главы правительства, которое он озвучил во время встречи с пенсионерами Крыма и которое в дальнейшем покорило интернет, стало, по мнению исследователей компании, самым заметным событием в сфере мемов (заметность − 812,07).

На втором месте с показателем 708,13 оказалась строчка из песни «В Питере – пить» группы «Ленинград». Третьим по заметности (689,54) стал мем про лабутены, который появился также благодаря «Ленинграду» и его песне «На лабутенах».

Читайте также:

«Денег нет, но вы держитесь»: двенадцать цитат 2016 года, вошедших в историю

Далее следует фраза-мем «Кто не понял, тот поймет» (421,89), автором которой является глава Чечни Рамзан Кадыров. В феврале глава республики опубликовал в своем Instagram видео с председателем Партии народной свободы Михаилом Касьяновым в снайперском прицеле и написал под снимком именно эти слова.

Топ-5 замыкает мем «Руссиано» (409,15). Такую патриотичную версию наименования кофе американо предложил премьер Медведев. На шестой строчке рейтинга расположился также глава кабинета министров, посоветовавший недовольным низкими зарплатами учителям идти в бизнес (278,32).

Седьмую позицию занял певец Юрий Лоза, который заявил, что космонавт Юрий Гагарин «ничего не сделал, только лежал» (198,23). Следом за Лозой расположились вице-премьер Игорь Шувалов и его «кажется смешным, но…» (198,23). Мем появился летом, когда зампреду правительства показали квартиры площадью 20 кв. метров и он заявил: «Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно».

Девятую строчку рейтинга заняли глава Минфина Антон Силуанов и его высказывание о том, что «бюджетный пирог стал более диетическим» (109,56). Закрывает рейтинг появившийся под конец года мем «вжух» (79,19), на котором грустный толстый кот в колпаке взмахом волшебной палочки решает все проблемы.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 35 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Новый Год

    Лучшее в Петербурге

    Премия «Санкт-Петербург.ру»: что обсуждали петербуржцы в 2016 году

    Самое громкое событие, самый большой неудачник, самое глубокое разочарование и другие символические премии от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пряников и зрелищ: новогодние ярмарки в Петербурге

    Выпить глинтвейна, прокатиться на коньках, отведать заморских кушаний, купить елочные украшения и подарки на Новый год - рассказываем, как зарядиться новогодним настроением и встретить праздник с улыбкой до ушей.

    читать далее →

    Новогодний Петербург: места для праздничных фотографий

    С приближением Нового года Петербург становится еще более волшебным и праздничным. На улицах и площадях города появляется множество гирлянд и украшений, которые переносят горожан в сказку. "Санкт-Петербург.ру" выбрал десять красивых мест, где можно сделать новогодние фотографии и запечатлеть волшебные мгновения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    «Огненное министерство»: кто и как борется с пожарами

    «Санкт-Петербург.ру» узнал, как становятся пожарными и из чего состоит настоящая мужская работа.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

    Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим: экскурс в историю петербургских кладбищ

    Образы, украшающие надгробия, практически никогда не являются просто декором, а имеют сакральный смысл. Прогуляемся же по старым петербургским погостам, послушаем, о чем поведают камни.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    Голова гигантской щуки «Царской» выставлена в ресторане
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?
    26.12.16
    Офисная мебель: основные критерии выбора
    23.12.16
    Выбираем надежные межкомнатные двери
    23.12.16
    Когда нужна компьютерная помощь
    23.12.16
    МФО Ферратум запустило акцию к Новому году

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой