Медиалогия составила рейтинг самых популярных мемов за 2016 год. Первое место в топ-10 заняла цитата премьер-министра России Дмитрия Медведева «Денег нет, но вы держитесь».

Нашумевшее пожелание главы правительства, которое он озвучил во время встречи с пенсионерами Крыма и которое в дальнейшем покорило интернет, стало, по мнению исследователей компании, самым заметным событием в сфере мемов (заметность − 812,07).

На втором месте с показателем 708,13 оказалась строчка из песни «В Питере – пить» группы «Ленинград». Третьим по заметности (689,54) стал мем про лабутены, который появился также благодаря «Ленинграду» и его песне «На лабутенах».

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Далее следует фраза-мем «Кто не понял, тот поймет» (421,89), автором которой является глава Чечни Рамзан Кадыров. В феврале глава республики опубликовал в своем Instagram видео с председателем Партии народной свободы Михаилом Касьяновым в снайперском прицеле и написал под снимком именно эти слова.

Топ-5 замыкает мем «Руссиано» (409,15). Такую патриотичную версию наименования кофе американо предложил премьер Медведев. На шестой строчке рейтинга расположился также глава кабинета министров, посоветовавший недовольным низкими зарплатами учителям идти в бизнес (278,32).

Седьмую позицию занял певец Юрий Лоза, который заявил, что космонавт Юрий Гагарин «ничего не сделал, только лежал» (198,23). Следом за Лозой расположились вице-премьер Игорь Шувалов и его «кажется смешным, но…» (198,23). Мем появился летом, когда зампреду правительства показали квартиры площадью 20 кв. метров и он заявил: «Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно».

Девятую строчку рейтинга заняли глава Минфина Антон Силуанов и его высказывание о том, что «бюджетный пирог стал более диетическим» (109,56). Закрывает рейтинг появившийся под конец года мем «вжух» (79,19), на котором грустный толстый кот в колпаке взмахом волшебной палочки решает все проблемы.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 35 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.