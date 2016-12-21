«Денег нет, но вы держитесь»: двенадцать цитат 2016 года, вошедших в историю

Медведев: «Денег нет, но вы держитесь»

Во время визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Феодосию к нему подошла пенсионерка и спросила, когда будет индексация пенсии, в итоге получив вошедший в историю ответ.

Медведев ответил, что индексация не проводилась и в других регионах страны, потому что нет денег. После чего пожелал собравшимся всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Полный вариант: «Ее (пенсии) нигде нет, мы вообще не принимали, просто денег нет. Найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».

Фраза моментально стала мемом и породила огромное количество шуток и фотожаб. Она была отмечена вниманием и западных журналистов, а также неоднократно использована в рекламных кампаниях. Видеозапись встречи главы правительства с жителями Феодосии была опубликована на YouTube и набрала более 4,5 млн просмотров.

Видео: Alim Aydamak

Медведев предложил учителям пойти в бизнес

Одной громкой цитаты премьер-министру России, видимо, показалось мало. И в ходе общения с участниками форума «Территория смыслов» Медведев предложил учителям ради более высоких доходов сменить профессию и уйти, например, в бизнес. Видео, на котором российский премьер общается с участниками форума, размещено на YouTube.

Отвечая на вопрос учителя из Дагестана, Медведев рассказал о собственном опыте преподавательской деятельности, о низкой зарплате и возможностях после университета сразу уйти в прокуратуру, получить чин и достойную зарплату. Однако Медведев выбрал аспирантуру и преподавание, а для того, чтобы «сводить концы с концами», читал больше лекций и вел больше семинаров. Также премьер призвал не сравнивать профессии правоохранительных органов и преподавателей, так как быть полицейским - намного опаснее, чем учителем, считает премьер.

«Здесь не нужно сравнивать это. Вопрос в том, что ты в жизни выбираешь. Каждый человек в жизни выбирает то, что для него важно», - заявил Медведев. Премьер выразил уверенность, что современный преподаватель способен не только получать зарплату по расписанию, но и «как-то иначе зарабатывать».

«Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю, ну вот», - резюмировал премьер.

Видео: RT

Астахов: «Как поплавали?»

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов во время встречи в больнице с детьми, выжившими после трагедии в Карелии, задал одной из девочек вопрос: «Ну что, как поплавали?» Встречу снимал телеканал РЕН-ТВ.

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Девочка не нашлась, что ответить Астахову. «Ну…», - сказала школьница, запнувшись. На помощь ребенку пришла находившаяся в палате женщина. «Слава Богу, выжили», - сказала она. Позже на своей странице Instagram детский омбудсмен написал, что фраза была «грубо вырвана из контекста и совершенно не передает характера беседы с потерпевшими девочками».

«Есть психологические приемы, которые помогают раскрыть напуганного ребенка и дать ему возможность выговориться, выплеснуть эмоции, что крайне необходимо таким детям. Рекомендация профессиональных психологов - беседовать в максимально позитивном ключе», - написал Астахов.

Вопрос детского омбудсмена в итоге стоил ему должности – шквал критики после странного вопроса вынудил Астахова подать в отставку, в сентябре 2016 года он был освобожден от должности омбудсмена.

Видео: РЕН-ТВ

Поклонская: «Как говорил Александр Суворов, служить бы рад, прислуживаться тошно!»

Пользователи соцсетей высмеяли депутата Госдумы Наталью Поклонскую за выступление 18 октября в эфире «Вестей FM». Бывший прокурор Крыма с ошибкой процитировала фразу Чацкого из пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума», а также приписала ее полководцу Александру Суворову.

«Знаете, как говорится... «Служить хочу, да прислуживать тошно», - призналась Поклонская. После того, как ведущая эфира поправила цитату («Служить бы рад, прислуживаться тошно»), депутат добавила: «Это наш великий полководец Суворов сказал так».

Когда ведущая заметила, что речь идет о фразе Чацкого из пьесы Грибоедова «Горе от ума», Поклонская парировала: «И Суворов тоже! Значит, они оба сказали». Видеозапись с эфира опубликовала на своей странице в Facebook писательница Марина Юденич.

Видео: Марина Юденич / странице Facebook

Шувалов: «Квартиры по 20 метров кажутся смешными, но они популярны»

Вице-премьеру Игорю Шувалову показали квартиры площадью 20 кв. метров, и ему показалось смешным, что их кто-то покупает. Он именно так и сказал: «Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, и на рынке есть ниша такого жилья».

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Учитывая, что люди чаще всего выбирают небольшие квартиры не от лучшей жизни, а сам Шувалов арендует дом на 1500 кв. метров в Австрии и квартиру в Великобритании, слова Шувалова прозвучали издевательски.

В социальной сети Twitter ему стали предлагать посмеяться над маленькими зарплатами, российскими машинами и разбитыми дорогами.

Видео: prav.tatarstan.ru

Кадыров: «Кто не понял, тот поймет!»

Возмущение общественности в 2016 году также вызывал и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В начале года он разместил в своем Instagram видеоролик, в котором оппозиционные политики Михаил Касьянов и Владимир Кара-Мурза-младший находятся под оптическим прицелом.

Сопровождала видео подпись: «Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймет!» В итоге Instagram удалил ролик, посчитав, что он нарушает правила сообщества. Руководство партии «Парнас» сделало заявление, что расценивает видео Кадырова как подстрекательство к убийству.

«Мы видим, что за почти уже год, который прошел с момента расстрела нашего товарища Бориса Немцова на Большом кремлевском мосту, растет абсолютная безнаказанность вот этих деятелей, которые уже абсолютно открыто, откровенно и публично угрожают тем, кого они считают врагами и «пятой колонной». Мы понимаем, что следы этого преступления, следы убийства очевидно ведут в Грозный», - отметил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель «Парнаса» Владимир Кара-Мурза.

Видео: Instagram / @kadyrov_95

Путин: «Граница России нигде не заканчивается»

Так президент пошутил в ходе награждения лауреатов премии Русского географического общества после разговора с 9-летним Мирославом Оскирко, ставшим знаменитостью благодаря знанию всех столиц мира.

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Путин спросил у Мирослава, где заканчиваются границы России. «Границы России заканчиваются через Берингов пролив с США...», - начал отвечать школьник. На это Путин заявил: «Границы России нигде не заканчиваются». И добавил, что это шутка.

На первый взгляд странное заявление Путина по сути является корректным - в отличие от территории страны, государственная граница представляет собой воображаемую замкнутую линию.

Видео: ТАСС

Патриарх Кирилл: «C обывательской точки зрения, Христос – неудачник»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью, опубликованном RT, представил обывательскую точку зрения на смерть Иисуса Христа.

«Ведь Христос не переубедил всех, кто его слушал. Больше того, в результате этой проповеди он закончил бы свою жизнь на кресте, если бы не воскресение. То есть, с обывательской точки зрения, Христос - это неудачник. Если люди не верят в воскресение, то чем все закончилось? Он погиб, его казнили. А святые апостолы? Все до одного, кроме Иоанна Богослова, все были казнены. Слушайте, это же группа неудачников, лузеры. Они все потеряли», - сказал он.

По его словам, ценности, которые проповедует Церковь, сейчас «либо с ходу отвергаются, либо игнорируются». «Почему? А потому что мы предлагаем людям подыматься вверх, идти в гору. А все, что предлагает массовая культура сегодня, это спускаться вниз. Если человек живет по голосу инстинкта, если на основе инстинкта создается цивилизация, то, конечно, большинство пойдет именно этим путем, потому что это гораздо легче и проще, и не надо, как говорят русские, париться, не нужно себе создавать трудности», - отметил патриарх.

Видео: RT

Лоза: «Гагарин ничего не сделал, он лежал»

Имя российского музыканта Юрия Лозы в первую очередь ассоциируется со знаменитой песней «Плот», однако в последнее время он набрал популярность в интернете благодаря своим неоднозначным высказываниями.

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Например, в начале июня композитор, отвечая на вопрос журналиста телеканала «Звезда» о причинах успеха The Beatles, сравнил с ливерпульской четверкой первого человека, полетевшего в космосю Однако отнюдь не в позитивном ключе. Лоза пояснил, что Юрий Гагарин ничего не делал и «просто лежал». Это заявление вызвало широкий резонанс в соцсетях.

«Вы понимаете, в чем дело. Гагарин был первым. Гагарин ничего не сделал, он лежал. Он первый самый главный космонавт. The Beatles были первыми, кто попал в нужное место в нужное время», - ответил Юрий Лоза. На это заявление отреагировал советский космонавт Алексей Леонов, совершивший первый выход в открытый космос. Он назвал певца «мерзавцем».

Видео: канал «Звезда»

«Ватное селфи» Захаровой

«Сегодня я настоящая ватница: в ватнике, со сладкой ватой и только что от Соловьева», - заявила 27 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова подписчикам излюбленного Facebook. При этом на фотографии к посту она предстала в изящной, украшенной цветами стеганой куртке с кондитерским изделием в руках.

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В 2014 году, когда на юго-востоке Украины началось вооруженное противостояние силовиков и ополченцев, появившийся еще в 2011 году мем «ватник» стал употребляться повсеместно. Ватниками пренебрежительно называли людей, отстаивающих пророссийские взгляды на конфликт в Донбассе, а после и всех, кто активно демонстрирует патриотическую позицию.

Впрочем, через некоторое время российские граждане попытались вывести слово из негативного контекста, распространяя в соцсетях заявления типа «Я горжусь тем, что я - ватник».

Фото: Мария Захарова / страница на Facebook

Трамп: «Для американцев настало время объединяться и стать единым народом»

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп стал 45-м президентом США. Его первая речь в избирательном штабе в Нью-Йорке стала настоящей сенсацией уходящего года. Трамп заявил, что для американцев «настало время объединяться и стать единым народом», он пообещал, что будет президентом для всех американцев, в том числе тех, которые проголосовали против него на выборах.

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«Я обещаю, чту буду президентом для всех американцев, это для меня очень важно. Я также рассчитываю на вашу поддержку, чтобы вместе мы смогли стать великой страной», - сказал Трамп, добавив, что намерен наладить отношения со всеми странами, которые сами этого захотят.

По его словам, правительство будет работать «для людей» и «вместе с людьми», чтобы «обновить американскую мечту», а у каждого житель США будет возможность реализовать свой потенциал. «Забытые люди больше не будут забыты», - отметил он.

Трамп заявил также, что него есть «великий экономический план». «Мы восстановим наши дороги, мосты, больницы, инфраструктуру», - сказал он, добавив, что это позволит создать новые рабочие места». Он также пообещал взять курс на рост благосостояния и обновление, чтобы пользу получили все американцы. Полный перевод победной речи можно прочесть здесь.

Видео: Meduza

Обама о национальном инстинкте американцев

Президент США Барак Обама в интервью телеканалу HBO, опубликованном на YouTube, признал, что вмешательство Соединенных Штатов в различные конфликты может усугубить ситуацию еще больше.

«Когда в мире случаются плохие вещи, в нас, американцах, просыпается наш национальный инстинкт – «надо что-то сделать». Случается, что наше вмешательство что-то меняет. Но гораздо чаще непредвиденные последствия могут вызвать еще большие проблемы, когда мы совершаем интервенцию», - заявил Обама.

По его мнению, для главы государства понять, чем обернется то или иное вмешательство, и есть одно из главных испытаний.

Видео: HBO