Роскачество заменило требования закона на ненаучную корреляцию

Перед началом Чемпионата мира некоммерческая организация "Роскачество" на государственные деньги провела "исследование" качества российского пива. "Исследование", по моему субъективному мнению, ввело в заблуждение сотни тысяч людей. "Эксперты" Роскачества заменили требования закона на ненаучную корреляцию.

Закон требует, чтобы пивом назывался напиток, который делается из солода и ограничивает содержание несоложеного сырья двадцатью процентами. Чтобы быть великими, необходимо схватить за руку компании, нарушающие закон. Но как измерить содержание несоложенного сырья? Вот тут Роскачество пошло на, как мне кажется, подлог.

Они привлекли Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. Пресс-секретарь Роскачества Марта-Мария Галичева прислала мне презентацию заместителя директора этого института по научной работе господина Кобелева на основании которой делались выводы о содержании несоложеного сырья. Роскачество утверждает, что содержание несоложеного сырья можно установить, измеряя содержание общего азота в пиве. Я открыл презентацию и аккуратно сравнил цифры в результатах исследований ВНИИПБ.

Номер образца, Содержание солода, Содержание азота

02 – 100% – 649,92мг/л

29 – 100% – 792,56мг/л

При одинаковом содержании солода содержание общего азота отличается на 22%.

19 – 53% – 453,83мг/л

27 – 0% – 461,02 мг/л

При одинаковом содержании азота содержание солода различается на 50%.

23 – 80% – 501,88мг/л

21 – 46% – 541,52мг/л

Солода больше, а азота меньше.

Роскачество посмотрела на эти цифры и сделала однозначное заключение, что по содеражнию общего азота можно сделать выводы о содержании солода.

Вот, что пишет в своей презентации ученый, заместитель директора ВНИИПБ: "На основе анализа международных систем контроля качественных показателей пива установлено, что в настоящее время инструментальные методы определения доли несоложеного сырья, использованного при производстве пива, отсутствуют".

Вот, что пишет в пресс-релизе Роскачество: "В пяти случаях из 40, благодаря глубоким лабораторным анализам, выявлено отклонение по азоту, что косвенно говорит о применении пониженного количества сырья или о его низком качестве. С точки зрения потребителя, такое пиво должно называться скорее пивным напитком".

На основании своих глубоких умозаключений, сделанных на государственные деньги, Роскачество обвиняет пять брендов в нарушении законодательства. Мне вот интересно, не является ли это исследование фальсификатом?

Я, конечно, спросил об этом пресс-секретаря Роскачества Марту-Марию Галичеву. Но, яблочко от яблоньки. Марта-Мария пишет мне в Facebook "Юрий, сегодня подготовлю все по пунктам по части законодательства и научных обоснований и пришлю". Было это 3 июля. Обманула. Я напомнил ей:

"Качество продуктов питания – это вопрос доверия, я бы даже сказал веры. Мы верим производителям, поставщикам сырья, магазинам, этикеткам и компаниям, проверяющим качество. Если веры не будет, мы возьмем в руки лопаты...

А с лопатами в руках начнем возделывать землю, сажать древнюю полбу, сами собирать урожай и сами клеить этикетки.

Для того, чтобы работники умственного труда все-таки заниматься своим делом, государство которому мы так безгранично доверяем, учредило много контролирующих органов, которые за наши деньги поддерживают в нас эту веру путем проведения многочисленных проверок. Но вы, Марта-Мария, проделали в моей и так пошатнувшейся вере брешь невообразимых размеров.

Я верил вам как себе. Официальный пресс-секретарь столпа российской системы качества обещал мне "сегодня" подготовить документы. Сегодня прошло два дня назад. Я сходил в магазин, купил попкорна и фальсификата пива, устроился у компьютера и стал ждать обещанные вами документы. Я был уверен в увлекательном чтении. Я достал ручку и бумагу, чтобы конспектировать ученых и творцов закона. Я был настолько уверен, что официальный представитель Роскачества не может меня обмануть, что в 23:59 открыл фальсификат пива и налил его в стакан. И ничего не произошло.

Я ждал. И без того хилая пена исчезла совсем. Фальсификат нагрелся, а документов от вас так и не поступило. Я без удовольствия допил теплый непенящийся фальсификат и пошел спать. Думаете я заснул? Картина мира менялась у меня в голове. Краеугольный камень системы качества в лице ее официального пресс-секретаря может врать. Нет, в этой стране этого не может быть. Как теперь верить тому, что при слепых дегустациях вы не подмешиваете в фальсификат пива фальсификат водки? Как верить тому, что научные исследования не подогнаны под результат? Как я могу быть уверен, что пиво, отправляемое на дегустацию одного срока выпуска?

Марта-Мария, скажите мне скорее, что Роскомнадзор лишил вас интернета! Скажите, что вам срочно нужно было проверить качество кокосов на островах Папуа-Новая Гвинея где никогда не было интернета! Скажите, что вы отправили документы в мою личную почту, но сотрудники ФСБ еще не дочитали мою переписку!

А может быть вы, почитав документы, которые хотели отправить мне, уволилилась из Роскачества, как честный человек? Я все еще жду вас, Марта-Мария, и переживаю за вас. Не теряйтесь пожалуйста, вы нам, налогоплательщикам, очень дороги".

Марта-Мария ответила: "Юрий, иногда бывает, что сваливается срочное что-то, в моем случае командировка в Липецк. Как и обещала, я напишу ответ по пунктам".

На всякий случай скажу, что это не частная переписка, это комментарии в Facebook.

Последнее обещание рассказать, на основании каких данных Роскачество делает вывод о том, что содержание общего азота в конечном продукте зависит от содержания несоложеных материалов в сырье, было дано мне Мартой-Марией 11 июля. Десять дней это нормальный срок для ответа, мы ведь исходим из того, что научное исследование лежит на столе директора Роскачества Максима Протасова. Нужно только зайти в кабинет, взять исследование и отправить мне. Но что-то не сложилось. То ли кабинет закрыт, то ли с исследованием что-то не так, то ли 250 млн рублей в год, выделяемых государством на "исследования" не достаточно, чтобы исполнять свои обещания.