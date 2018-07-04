Роскачество – золотые иглы и много пены

А мы пока сходим в бар. Чемпионат мира, бары переполнены, стоит очередь к наливным кранам на стадионах. А бармен каждый бокал наливает по три минуты. Мы же помним: «Требуйте отстоя пены». Три минуты один бокал, еще секунд тридцать повозиться с деньгами. Десять человек – тридцать пять минут. Стадион в 60 тысяч человек будет с пивом за… ну вы поняли. Никогда он не будет с пивом. Хотя, может быть, в этом и есть главная идея Роскачества. Пивовар формирует пеностойкость, отвечая на требования рынка, а не на оценочные суждения экспертов Роскачества.



Еще 5 апреля Роскачество сообщило корреспонденту «Известий», что проект нового ГОСТа ими разработан и передан в Росстандарт. Как думаете, какой параметр Роскачество указало основным для определения качества пива?

