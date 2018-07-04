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Юрий Строфилов
Роскачество – золотые иглы и много пены
Фото: jetnews.com.mx
На сайте Роскачества 13 июня 2018 года был размещен материал под названием «Опубликованы первые результаты исследования качества пива». В статье подробно описывается, как специалисты этой некоммерческой организации провели «мониторинг качества светлого фильтрованного пива» и по его итогам составили два рейтинга: по вкусу и по содержанию солода.
Эксперты Роскачества проверили 40 крупнейших брендов, включая Heineken, Stella Artois, Bud, Efes, Lowenbrau, «Очаково», «Клинское», Krusovice Imperial, Amstel, Carlsberg, «Жигули» и другие. Очередной рейтинг очередных специалистов не привлек бы к себе такого внимания, если бы кроме откровенных несостыковок пивной отчет Роскачества не содержал в себе следующих строк: «Роскачество... формирует предложения правительству РФ по повышению качества алкогольной продукции, в том числе предложения по изменению действующего ГОСТа».

Много ли вы знаете общественных организаций, которые вот так запросто, мимоходом, вскользь говорят об изменении ГОСТов на продукцию отрасли с многомиллиардным оборотом? Что это за организация и насколько можно доверять ее «экспертам»? «Все достоинства и недостатки товаров основаны на результатах независимых лабораторных испытаний, формулировки являются оценочными суждениями Роскачества». Это на сайте.
Для проверки спиртного
Росалкогольрегулирования оказалось мало, и к борьбе за утро без похмелья в очередь встало еще и Роскачество
Переход от «оценочных суждений» по «светлому фильтрованному» до предложения поменять ГОСТ занял у Роскачества ровно один абзац.

Заглянем в историю. 30 апреля 2015 года Дмитрий Медведев подписывает распоряжение № 780-р об учреждении автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество). Этот документ устанавливает денежную сумму, которая выделяется Роскачеству из государственной казны, – это сотни миллионов рублей.
За качество спиртосодержащей продукции отвечает федеральная служба Росалкогольрегулирование. Для проверки алкоголя одной службы в России оказалось мало, и к борьбе за утро без похмелья в очередь встало еще и Роскачество.

Роскачество рапортует: «По поручению правительства РФ в преддверии Чемпионата мира по футболу…». Изучаем список поручений правительства за последний год. Никаких поручений, распоряжений, приказов и т. д., связанных с проведением Чемпионата мира по футболу и качеством пива, правительство Роскачеству не давало.
Фото: s02.pakko.me
Общественная некоммерческая организация, получающая деньги из казны, решила отметиться на волне всеобщей футбольной эйфории. Не картошку же с макаронами тестировать, когда все бары переполнены.

Время для анализа пива подобрано удачно, рейтинг оформлен в стиле футбольного матча, таблица пивных лидеров и аутсайдеров напоминает список игроков. Направление для атаки, как два футбольных фланга: левый – солод, правый – вкус. Рассмотрим суть исследования.
Время для анализа пива Роскачество выбрало удачно: таблица пивных лидеров и аутсайдеров напоминает список футболистов
Эксперты Роскачества поясняют потребителю: «Для приготовления пива должно использоваться не менее 80% солода (пророщенные и смолотые зерна ячменя, пшеницы или ржи) и до 20% может составлять несоложеное сырье – это не пророщенные зерна ячменя или других злаков».

Как определить, выдержаны или нет эти пропорции? Версия Роскачества: по массовой концентрации общего азота в готовом пиве (не менее 600 мг на дм3).
Действительно, уровень общего азота – это важный параметр в пивоварении. За азотом следят в сусловарочном котле, его объем контролируют и в готовом продукте. Но делать вывод «мало азота, значит, плохое сырье» – это как ставить диагноз больному лишь на основании цвета анализов в баночке. Солод – это пророщенное зерно. Из маленького зернышка во влажной и теплой среде вырастает крохотных росточек. Как появление этого росточка изменяет содержание азота в конечном продукте? Растения не умеют усваивать азот из воздуха, а откуда еще должен взяться дополнительный азот? Стоп, ладно, это мнение дилетанта.
Фото: yuga.ru
Давайте послушаем профессионалов. Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности проводил на государственные деньги исследование на эту тему. Вердикт заместителя директора по научной работе, кандидата наук Константина Викторовича Кобелева: «На основании азота делать выводы о количестве несоложеного сырья нельзя».
Давайте считать. Первый раз на проверку качества алкогольной продукции налогоплательщик сдал деньги Росалкгогольрегулированию. Второй раз налогоплательщик заплатил НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. То ли эти организации не справились с работой, то ли кто-то захотел заработать денег, но третий раз налогоплательщик заплатил Роскачеству. Оно проигнорировало и многочисленные проверки Росалкгогольрегулирования, и выводы ученых о невозможности судить о содержании соложеных продуктов в сырье по общему азоту. На основании своих оценочных суждений на государственные деньги Роскачество предлагает оценочно считать некоторые сорта пива фальсификатом. Суждения оценочные, а ярлык безусловный: ни много ни мало – фальсификат.
Самое продаваемое пиво в США – Corona Extra. Это, по мнению Роскачества, фальсификат: сырье содержит кукурузу и рис. «Гиннесс» – это классический фальсификат. Приборы Роскачества взорвутся от содержания азота, икона Ирландии насквозь пропитана этим газом, добавляемым из баллона. Концентрат FES, смешанный с лагером, по версии Роскачества, будет содержать 146% солода. Бельгийцы из знаменитой на весь мир пивоварни Lindemans очень бы удивились, если бы узнали, что их ламбик с вторичным брожением и годовой выдержкой – это фальсификат пива.


Фото: bier-fest.ru
Эксперты, забывшие посмотреть на мировой опыт и на выводы российских ученых, теперь будут разрабатывать рекомендации для нового государственного стандарта. Знаете, за чьи деньги? За ваши, дорогие любители пива, пивных напитков и пивных фальсификатов.

Разобравшись с азотом, Роскачество перешло ко второму пункту программы –«обезличенной дегустации». Критерии качества: «Баллы за вкус, цвет, аромат, пеностойкость. Последний показатель, согласно ГОСТу, проверяется путем замера высоты пены и времени ее оседания». Роскачество считает ГОСТ обязательным. Прямо так на своем сайте и пишет: «Согласно обязательному ГОСТу». Роскачество пишет, а мы читаем. ГОСТ – это документ Евразийского экономического союза. Пункт 1 статьи 51 Договора о Евразийском экономическом союзе гласит: «Техническое регулирование в рамках Союза осуществляется в соответствии со следующими принципами: …добровольность применения стандартов». Эксперты же умеют писать, умение читать – это такая редкость.
Добровольный ГОСТ 31711-2012 определяет в качестве одного из параметров светлого фильтрованного пива высоту пены не менее 40 мм и ее стойкость не менее трех минут.

По параметру «пеностойкость» на основании субъективного мнения экспертов (мне уже хочется «экспертов» написать в кавычках), Роскачество отстраняет от дегустации несколько сортов пива, автоматически помещая их в конец рейтинга.
А мы пока сходим в бар. Чемпионат мира, бары переполнены, стоит очередь к наливным кранам на стадионах. А бармен каждый бокал наливает по три минуты. Мы же помним: «Требуйте отстоя пены». Три минуты один бокал, еще секунд тридцать повозиться с деньгами. Десять человек – тридцать пять минут. Стадион в 60 тысяч человек будет с пивом за… ну вы поняли. Никогда он не будет с пивом. Хотя, может быть, в этом и есть главная идея Роскачества. Пивовар формирует пеностойкость, отвечая на требования рынка, а не на оценочные суждения экспертов Роскачества.

Еще 5 апреля Роскачество сообщило корреспонденту «Известий», что проект нового ГОСТа ими разработан и передан в Росстандарт. Как думаете, какой параметр Роскачество указало основным для определения качества пива?

Цитируем: «В новом ГОСТе предложено установить повышенные требования к пене: она должна быть высотой не менее 6 см и держаться не менее четырех минут». То есть теперь очереди в барах станут длиннее, и пить, конечно, станут меньше, просто часть людей не дождется своего бокала. От нового ГОСТа выиграют производители стирального порошка. На общий азот в пиве он не влияет, а ничего другого, по моему оценочному суждению, Роскачество измерять не умеет.
Слепая дегустация прошла тоже хорошо. Сорта-победители международных конкурсов заняли последние места. Состав звездного жюри конкурса и фамилию председателя жюри Роскачество не опубликовали. Дегустация-то обезличенная. Это значит, у экспертов нет лица.
Автор метода похудания «Золотая игла», эксперт Роскачества Марият Мухина. Фото: spb.kp.ru
Но мы одного из экспертов Роскачества нашли. Знакомьтесь, эксперт Роскачества, звездный косметолог, звездный диетолог, невролог, дерматовенеролог и рефлексотерапевт, создатель «золотых мультиигл для похудения», кавалер несуществующего ордена Кавалера Евросоюза, кавалер ордена Командора за вклад в мировую науку – Марият Мурадалиевна Мухина. Вот ее экспертное мнение о пиве с сайта Роскачества: «У женщин при увлечении пивом происходит обратная трансформация тела – они становятся похожими на мужчин. Появляются усики, голос становится более низким и грубым, а фигура угловатой, на лице лопаются капилляры, кожа приобретает землистый оттенок и помятый вид».
Зарабатывает на жизнь эксперт Роскачества консультациями по особым методам похудения, вот его суть: «В течение всей программы похудения в ухо вставляется специальная игла-сережка. Она воздействует на организм в определенной точке и позволяет улучшить эффективность диетического питания». Сережка золотая, кстати, в прямом и переносном смысле.
С такими экспертами нас с вами тоже ждет золотое будущее: много пены и мало здравого смысла.
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© Санкт-Петербург.ру
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