Роскачество – золотые иглы и много пены

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Самое продаваемое пиво в США – Corona Extra. Это, по мнению Роскачества, фальсификат: сырье содержит кукурузу и рис. «Гиннесс» – это классический фальсификат. Приборы Роскачества взорвутся от содержания азота, икона Ирландии насквозь пропитана этим газом, добавляемым из баллона. Концентрат FES, смешанный с лагером, по версии Роскачества, будет содержать 146% солода. Бельгийцы из знаменитой на весь мир пивоварни Lindemans очень бы удивились, если бы узнали, что их ламбик с вторичным брожением и годовой выдержкой – это фальсификат пива.
Фото: bier-fest.ru
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