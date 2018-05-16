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Не Порошенко рассуждать о соблюдении международного права

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© Фото: Александр Полегенько / РИА «Новости»

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Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на критику президента Украины Петра Порошенко по поводу открытия Крымского моста.

Президент Украины Порошенко, комментируя окончание строительства автодорожной части Крымского моста, в очередной раз обвинил Россию в «пренебрежении международным правом», сообщают СМИ. Не Порошенко рассуждать о соблюдении международного права.

За четыре года наша страна, которую он называет «оккупантом», построила в Крыму уникальный мост, современный аэропорт, энергетический мост, магистральный газопровод, новые школы и детские сады, достраивает новые электростанции, строит автобан, модернизирует промышленность, энергетику, сельское хозяйство, социальную инфраструктуру.

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Украинский режим за те же четыре года развязал в своей стране гражданскую войну, убил десятки тыс. людей, потерял Донбасс, перекрыл крымчанам воду и электричество, устроил транспортную и продовольственную блокаду полуострова, засылает к нам диверсантов и грозит войной. Так что нам есть, с чем сравнивать.

К слову. За переживаниями по поводу строительства Крымского моста Порошенко, видимо, забыл об одном знаменательном для своей страны юбилее: 25 лет назад (19 апреля 1993 года) Киевский городской совет утвердил проект строительства Подольского мостового перехода через Днепр длиной 7,5 километров. Мост до сих пор не построен.

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