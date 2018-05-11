Совет по правам человека носит сугубо декоративный характер

Я только что узнал о выходе Максима Шевченко из состава СПЧ (Совета по правам человека при президенте РФ). Хотел выразить ему свою поддержку и понимание.

Я был членом СПЧ давно, еще в те годы, когда им руководила нынешняя глава ЦИК Элла Памфилова. Я был полон надежд, что этот Совет сможет реально повлиять на положение с правами человека в РФ. Но, проработав (если слово «работа» тут применимо) в Совете, я принял решение выйти из его состава: ни одного значимого решения не было принято.

Прошло некоторое время, и Эллу Памфилову сменил Михаил Федотов – человек опытный, знающий и влиятельный. Узнав о его назначении, я обратился к нему с просьбой принять меня снова в СПЧ. Михаил Александрович встретил мою просьбу самым позитивным образом, но ничего за этим не последовало.

Когда же я поинтересовался, что происходит, то он, явно испытывая смущение, дал мне понять, что кто-то – он не сказал мне, кто, и я по сей день не знаю, о ком речь – был против моего участия. Понятно, что это был человек влиятельный. Потом что-то такое изменилось, и меня приняли в СПЧ, чему я был искренне рад.

Но после посещения нескольких заседаний радость сменилась горечью: я окончательно понял, что, к глубокому моему сожалению, СПЧ не только не является самостоятельной организацией (что очевидно, раз он «при президенте РФ»), но он не имеет реального влияния и носит сугубо декоративный характер. И поняв это, я вновь вышел из его состава. Не так, как мой коллега Максим Шевченко, без хлопанья дверью и заявлений, а просто вышел – навсегда.

Очевидно, Максима Шевченко постигло такое же разочарование, как в свое время постигло меня. Но он об этом заявил во весь голос, что вызывает во мне чувство искреннего уважения.