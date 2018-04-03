Я был очень сильно удивлен учебникам по истории в Англии

У меня есть друг, его зовут Савва, ему пять лет, он живет в Лондоне. Он называет меня, когда говорит по-русски, «ты мой взрослый друг», а когда он говорит по-английски – you my friend.

Некоторое время тому назад я навестил его, ну мы поговорили о том о сем, потом ему надо было делать уроки, и я стал смотреть не то что его учебники, но книжки, которые издают для детей 5–6 лет, для совсем еще довольно маленьких. Не толстые, с очень яркими иллюстрациями, привлекательные книжки. Одна книжка была о королях Англии, другая о Первой мировой войне и еще одна о Второй мировой войне.

Ну, тут я сказал себе: «Интересно, посмотрим, как мозги пудрят маленьким детям в Англии», и стал смотреть.

Рассказывают о советско-германском договоре 1939 года, очень просто сообщают, что СССР и Германия заключили пакт о ненападении, точка, больше ничего. То есть никакого толкования. Рассказывают о начале войны, например «Германия напала на Польшу 1 сентября 1939 года, в ответ на что Франция и Великобритания объявили войну Германии», точка. «17 сентября Советский Союз занял восточную Польшу», точка. Опять никаких толкований, просто факты.

Дальше смотрю – «Сталинградская битва». Написано: «Немцы хотели взять этот город – это имело большое значение. Казалось, что это им удастся, но советские солдаты отстояли его и нанесли немцам тяжелое поражение. С этого момента началось наступление советской армии – это был важнейший момент в войне», – так прямо и написано.

Ну а дальше портрет маршала Жукова, со словами: «Руководитель советской армии», это, конечно, ошибка, он не был руководителем. А дальше слова, что он не проигрывал ни одного сражения, а это правда.

А в самом конце, на развороте, портреты всех главных действующих лиц, там и Рузвельт, и Черчилль, и Сталин, и Де Голль, и Гитлер, и Муссолини, и Эйзенхауэр, Роммель, император Хирохито... В общем, руководители всех этих стран и военачальники. И под каждым очень просто написано, кто он – и все.

Скажу вам совершенно откровенно, я ожидал другого, я был очень сильно удивлен. И я подумал, вот интересно, есть ли у нас в стране вот такие учебники для дошкольников и для школьников, для первоклассников? И если есть, то рассказывают ли они о тех сражениях, в которых побеждали наши союзники того времени, то есть США, Великобритания и т.д.? И есть ли портреты всех главных лиц, в том числе и нацистов, в таких учебниках.

Я вот задавал себе вопросы, но не успел на них ответить, потому что появился Савва и сказал мне: «Пошли посмотрим, как я плаваю», я говорю: «Ну, конечно, пошли, это очень интересно».

Вот, собственно, и весь рассказ.

Удачи вам.