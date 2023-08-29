В Петербурге зафиксировали снижение концентрации тропосферного озона

В Петербурге физики выяснили, что снижается концентрация тропосферного озона, который считается вредным. Такая тенденция может привести к снижению парникового эффекта.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) оценили концентрацию тропосферного озона. Оказалось, что за последние 13 лет она постепенно снижается, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Отметим, что озоновый слой защищает Землю от воздействия УФ-излучения. Однако тропосферный озон считается токсичным, но он играет ключевую роль в химических и фотохимических процессах в тропосфере. Кроме того, он влияет на радиационный баланс и изменение климата.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Санкт-Петербург окажется на периферии гребня антициклона. В городе ожидается переменная облачность с прояснениями и без существенных осадков.