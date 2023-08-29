В Петербурге антициклон принесет переменную облачность и без осадков

Санкт-Петербург окажется на периферии гребня антициклона. В городе ожидается переменная облачность с прояснениями и без существенных осадков.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Северной столице во вторник, 29 августа, погода сформируется под влиянием гребня антициклона. Жителей региона ожидает переменная облачность, обойдется без существенных осадков, сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Эксперт отметил, что температура воздуха поднимется до +20…+22 градусов, в Ленобласти местами до +23 градусов.

В среду, 30 августа, в городе на Неве пройдут кратковременные дожди, температура — до +21…+23 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий. Так, местных жителей предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду, а также о дождях и грозах.