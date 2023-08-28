В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и дождей с грозами

В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за погодных условий. Так, местных жителей предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду, а также о дождях и грозах.

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В Северной столице с 11 часов 28 августа до 6 часов 29 августа объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра до 15 метров в секунду, а с 21 часа 28 августа до 12 часов 29 августа — из-за дождя и грозы, сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

В ведомстве отметили, что «желтый» означает потенциально опасную погоду. Власти порекомендовали водителям соблюдать осторожность из-за высокого риска ДТП. Также осторожность следует проявлять пешеходам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Санкт-Петербург оказался под влиянием теплого сектора циклона. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, а вечером небольшие дожди.