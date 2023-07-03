Почти два дня в Петербурге будет действовать повышенный уровень опасности из-за капризной погоды

В Северной столице почти на два дня задержится повышенный уровень погодной опасности. Жизнь петербуржцам усложнят штормовой ветер, дождь и грозы.

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В пресс-службе Смольного предупредили, что понедельник и вторник отметятся «желтым» цветом. Речь идет о потенциальной опасной погоде, которая пришла на территорию региона 3 июля.

Так, согласно информации Росгидрометцентра, до 23 часов понедельника по разным районам Петербурга периодически будут лить дожди и греметь грозы. Также до 21 часа 4 июля «желтый» уровень опасности установится из-за штормового ветра, порывы которого местами будут достигать 15-20 м/с.

В пресс-службе напомнили, что «желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. В это время водителей попросили проявить особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта, чтобы избежать ДТП. Кроме того, внимательными нужно оставаться и пешеходам.

Ранее Санкт-Петербург сообщал, что 3 июля выдастся самый холодный, облачный и дождливый день для горожан.