Петербургский синоптик анонсировал самый холодный и дождливый день с максимальной температурой в +20 градусов

В связи с похолоданием и усиленным ветром петербуржцы достают куртки. Погода на территории региона ожидаемо изменилась.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

О похолодании в своем Telegram-канале рассказала главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Ситуация в атмосфере изменилась из-за циклона, пришедшего с запада.

Отмечается, что 3 июля может установиться самый холодный день с максимальной температурой в +20 градусов. Он же будет самым дождливым, облачным и ветреным.

После этого погода постепенно начнет улучшаться, хотя на этой недели осадки будут встречаться каждый день. Во вторник вернется свежий и неприятный ветер, но в последующем он также ослабеет.

По словам Колесова, вся первая половина недели отметится большей прохладой, когда столбик термометра максимум дорастет до +22 градусов. Во второй половине недели немного потеплеет.

Правда, благодаря изменениям в погоде, была устранена пожароопасность в лесах, а почва под Петербургом хорошо пропиталась водой. Уточняется, что в самом городе утром 3 июля количество осадков уже составило почти 50 % от нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 3 июля температура воздуха в городе отклонилась от климатической нормы.