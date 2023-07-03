Температура воздуха в Петербурге 3 июля не доросла до климатической нормы

В Северной столице похолодало. В понедельник воздух прогреется не выше +20 градусов.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 3 июля на Петербург повлияет южная периферия североатлантического циклона. В связи с этим небо затянут облака, пройдут дожди, а местами вернутся грозы. Таким образом, приток солнечного тепла ограничится, а температурные показатели останутся ниже климатической нормы и составят от +18 до +21 градуса тепла в разных районах.

Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление вырастет до 749 мм рт. ст., но останется ниже нормы.

Во вторник пройдут кратковременные дожди и снова будет относительно прохладно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожанам перечислили черты характерные для погоды в июле.