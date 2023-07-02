Предварительный прогноз и интересные факты об июле рассказал синоптик Михаил Леус

Самый холодный июль был в 1837 году. А жаркий совсем недавно – в 2010-м. Эти и другие факты об июле рассказал синоптик Михаил Леус.

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Синоптики ежедневно наблюдают за изменениями погоды в Петербурге. Поэтому у специалистов есть четкое представление о климатических нормах и аномалиях в городе на Неве. Так, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал каким был июль в Северной столице. И каким он ожидается в этом году.

Средняя температура воздуха в Петербурге в июле обычно +19,1 градусов. Максимальные значения были зафиксированы 28 июля 2010 года. Тогда воздух прогрелся до +35,3 градусов. А по-настоящему холодно было 21 июля в 1968 году +4,9 градуса.

Самый теплый месяц зарегистрирован в 2010 году. Среднемесячные значения были на отметке в +24,4 градуса. А самым холодным стал месяц в 1837 году. В среднем столбик термометра находился на +14,1.

Норма осадков составляет 83 мм; Минимальное количество дождя выпало в 1973 году в районе 6 мм ха месяц. Такие значения не сравнятся с самым пасмурным июлем 1979 года. Тогда осадки составили 166 мм. Максимальное количество за сутки в 69 мм фиксировалось 16 июля 2002 года.

Среднее количество дождливых дней – 10. Грозы сопровождают их за месяц в среднем пять раз.

По прогнозам, июль нынешнего года обещает быть выше климатической нормы на 1,5-2 градуса. В первую пятидневку это будет не особо заметно – она ожидается прохладной. Зато вторая декада будет самой жаркой. Количество дождей ожидается близким к средним многолетним показателям.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что июнь отметился большим количеством солнца и умеренным теплом. Таким образом, текущий год вошел в число самых солнечных лет по наблюдениям за месяц.