За июнь 2023 года солнце светило петербуржцам больше 340 часов

Вот и закончился первый месяц лета. Июнь отметился большим количеством солнца и умеренным теплом. Таким образом, текущий год вошел в число самых солнечных лет по наблюдениям за этот месяц.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов заметил, что июнь в этот раз можно назвать месяцем ожиданий. То есть, сначала горожане ждали когда закончится холодная первая декада, а потом, когда дождь разбавит засушливую погоду второй декады.

Таким образом, средняя температура за месяц составила +17,2 градуса, что стало самым низким значением за последние четыре года. При этом аномалия температуры все равно была, в +1,2 градуса. Максимум за июнь составил +29,3 градуса, он был зафиксирован 22 июня, но на других метеостанциях столбик термометра поднимался и до +31 градуса.

А вот самым холодным днем, по словам Колесова, стало 2 июня, когда днем потеплело всего до +11,1 градусов. Осадков, несмотря на дожди в последние дни, выпало очень мало.

Особенно за июнь порадовало жителей Северной столицы солнце, которое светило все 342 часа. Такое значение оказалось в числе самых солнечных лет и заняло примерно пятое место в имеющемся ряду наблюдений. Рекорд был поставлен в 1970 году — 372 часа солнечного света.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с первого дня июля температура воздуха на территории Северной столице начала падать и приближаться к норме.