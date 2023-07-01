С первого дня июля в Петербурге температура воздуха плавно приближается к норме

В Северной столице устанавливается приятная температура. Ослабление прогрева и периодические дожди нормализуют погодные условия.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что синоптическую ситуацию на территории региона 1 июля сформирует западная периферия обширного циклона. В связи с этим снова будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, вернутся грозы.

Температура воздуха за день дорастет всего до +24 градусов, по области столбик термометра максимум достигнет +25 градусов. Ветер ожидается порывистый, западный, со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление упадет до 745 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье характер погоды останется похожий, а температура воздуха понизится еще на пару градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что синоптики высчитали самый жаркий день июля текущего года. Оказалось, что 29 число отметилось среднесуточной температурой в +22.8 градуса.