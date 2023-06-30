Самый теплый июньский день в городе на Неве был 29 числа

В четверг, 29 июня синоптики зафиксировали в Петербурге самый теплый день за месяц. В среднем за сутки было +22.8 градуса.

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Самая теплая погода в Северной столице была зафиксирована 29 июня. Этот четверг показал неожиданные значения даже для главного синоптика Петербурга Александра Колесов. Об этом сообщает ALLNW, с ссылкой на специалиста.

Так, после анализа температуры по часам, стало известно, что 29 июня среднесуточные значения составили +22.9 градуса. Таких теплых дней в месяце еще не было. И это, несмотря на то, что максимальная температура днем была всего +27.8 градусов. Предыдущий рекорд был поставлен 22 июня. Но он оказался побит, даже с учетом того, что тогда самая высокая температура за день была +29.3 градусов.

Сейчас атмосфера над нашим городом начинает перестраиваться. И погодные значения будут другими. В частности, в регион будут чаще заглядывать дожди.