В Петербурге снесут здание Ленинградского гидролизного завода

Ленинградский гидролизный завод на Грязном острове снесут. А на его месте могут построить многоэтажные дома.

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Бывший Ленинградский гидролизный завод на Грязном острове Северной столицы решили снести. На территории освободится участок под десятью корпусами. Площадь зоны составит 86,7 тысяч кв. м. Об этом сообщает Деловой Петербург.

В связи с этим комитет по градостроительству и архитектуре сообщил о скором начале общественных обсуждений, на которых рассмотрят возможность строительства на новом участке многоэтажек.

Смогут ли появится на месте бывшего завода многоквартирные дома решат до 14 июля. Пока же по генплану участок находится в деловой зоне и строить подобные объекты там просто так нельзя.

Эксперты по недвижимости предполагают, что если дома все же появятся на этой территории, то жилье в них будет пользоваться спросом у людей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в 2023 году на территории Северной столицы строят в два раза меньше новой элитной недвижимости, чем в прошлом. По мнению экспертов, это связано с отсутствием участков и не очень высоким спросом.