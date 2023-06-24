В Петербурге строить элитное жилье стали в два раза реже

В 2023 году на территории Северной столицы строят в два раза меньше новой элитной недвижимости, чем в прошлом. По мнению экспертов, это связано с отсутствием участков и не очень высоким спросом.

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Известно, что за этот год на рынок элитной недвижимости в Петербурге выйдут только три проекта премиального сегмента. Таким образом, объемы строительства такого жилья сократились вдвое по сравнению с 2022 годом, сообщает Neva.Today.

Предполагается, что на ситуацию повлиял дефицит земли под застройку в городе, что коснулось и территории под элитную недвижимость. В частности, это заметно на Крестовском и Каменном островах, где возвели около 90% объектов премиум-класса. По последним данным, тут почти не осталось новых территорий под строительство.

Кроме того, в прежние времена покупатели чаще предпочитали площади в 500 квадратных метров, а теперь, скорее, ищут жилье на 250 «квадратов».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице за месяц в эксплуатацию ввели около 237 тысяч квадратных метров жилья.