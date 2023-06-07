В Петербурге за месяц в эксплуатацию ввели около 237 тысяч «квадратов» жилья

За прошлый месяц на территории Петербурга ввели в эксплуатацию 236 851 квадратный метр жилья. В общей сложности к сдаче подготовили 86 домов на 4 494 квартиры.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Так, в мае на территории региона построили 13 многоквартирных домов, общая площадь которых достигает 222 тысяч «квадратов», а также 73 дома индивидуального жилищного строительства, площадь которых составила 14 тысяч квадратных метров, сообщает АБН.

Так, самый большой объем жилой недвижимости сдали в Василеостровском районе. Здесь ввели в эксплуатацию два дома, общей площадью 85 тысяч «квадратов». Следом стоит Приморский район с тремя домами общей площадью 63 245 квадратных метров. В тройку лидеров также вошел Красногвардейский район с 28 051 «квадратами» за месяц.

Кроме того, за май на территории города сдали еще десять общегражданских объектов.