Территорию вокруг клуба-музея «Камчатка» хотят восстановить

Территорию петербуржского двора, где находится «Котельная Камчатка» благоустроят. А в самом здании проведут капитальный ремонт.

Фото: скриншот Google maps

В Петербурге намерены привести в порядок дворовую территорию клуба-музея «Котельная Камчатка». Это место знаменито тем, что там работал Виктор Цой. Музыкант трудился там кочегаром.

Для восстановления места власти соберут экспертную группу. Об этом сообщил в личном телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский. В день рождения Цоя он посетил легендарный двор.

О реставрации самого клуба музея начали говорить еще в мае. Тогда прорабатывали возможность сохранить граффити, которые на протяжении многих лет рисовали фанаты творчества музыканта. Сейчас дом на улице Блохина, 15, уже включен в адресную программу капремонта. И работы по его восстановлению завершат до 15 октября.

Теперь же власти хотят обновить территорию и вокруг здания. Это позволит сохранить историческую и творческую составляющую Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург сообщал, что в Северной столице отреставрируют здания Дирекции императорских театров и бывшего Министерства народного просвещения. Известно, что деньги на реставрацию выделили из городского бюджета.