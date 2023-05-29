В Петербурге восстановят фасады Дирекции императорских театров и бывшего Министерства народного просвещения

В Петербурге отреставрируют здания Дирекции императорских театров и бывшего Министерства народного просвещения. Известно, что деньги на реставрацию выделили из городского бюджета.

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В Петербурге установили леса у зданий на улице Зодчего Росси для реставрации фасадов Дирекции императорских театров и бывшего Министерства народного просвещения. В пресс-службе администрации города сообщили, что реставрацию зданий на стороне площади Островского планируют завершить до конца текущего года.

В Смольном отметили, что реставрация проводится на средства городского бюджета по программе КГИОП. После завершения архитектурный ансамбль улицы должен предстать таким, каким его изначально задумывал архитектор Карл Росси.

Известно, что вместе с фасами в порядок приведут ступеньки крылец, входные двери и известняковый цоколь.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге отреставрируют фасад дома, где работал Виктор Цой.