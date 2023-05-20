В Петербурге отреставрируют фасад дома, где работал Виктор Цой

В Петербурге отреставрируют дом, где находится клуб «Камчатка», в котором работал музыкант Виктор Цой. Известно, что во время реставрации постараются сохранить все граффити.

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В Петроградском районе отреставрируют фасад дома, где находится клуб-музей «Камчатка», который получил известность благодаря Виктору Цоя, сообщили в пресс-службе Смольного.

Решение о реставрации приняли в Жилищном комплексе совместно с главой Петроградского района Владимиром Омельницким. Отмечается, что глава района, Фонд капремонта и Комитет по градостроительству рассматривают все возможности сохранить граффити поклонников творчества Цоя, которые рисовались на стенах на протяжении многих лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на даче Владимира Маяковского реставраторы нашли предметы быта, рукописи поэта и кое-что еще.