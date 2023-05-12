На даче Владимира Маяковского реставраторы нашли предметы быта, рукописи поэта и кое-что еще

В Ленобласти, во время реставрации дачи поэта Владимира Маяковского, эксперты нашли много старинных артефактов. Среди них есть и предметы быты, и рукописи поэта, и много другое.

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Реставраторы обнаружили много неожиданных и приятных находок на даче у Владимира Маяковского в Левашово. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) в Петербурге.

Во время восстановления дачного дома поэта специалисты нашли газеты, журналы, открытки, упаковки, предметы быта и много других предметов жизнедеятельности прошлого века.

После окончания реставрации в помещении разместят Волонтерский центр ВООПИК.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что арбитраж удовлетворил иск Смольного и выделил Русскому музею 90 месяцев на проведение реставрации.