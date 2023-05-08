Арбитраж удовлетворил иск Смольного и выделил Русскому музею 90 месяцев на проведение реставрации

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск Смольного к Русскому музею. Оказалось, что музей не выполнил обязательные работы по ремонту и реставрации в указанный срок.

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Арбитраж обязал Государственный Русский музей провести реставрацию в течение 7,5 лет. Об этом сообщает dp.ru.

Оказалось, что необходимые работы музей должен был закончить еще к апрелю 2022 года, одна ссылаясь на отсутствие конкретно указанных работ, не сделал этого, в связи с чем комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников подал иск в суд.Ар

битражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск Смольного, выделив на необходимые ремонтные работы 90 месяцев, после чего за неисполнение Государственный Русский музей будет обязан заплатить штраф 20 тысяч рублей и последующие ежемесячные санкции в 25 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что малый драматический театр в Петербурге может закрыть двери для зрителей на три месяца.