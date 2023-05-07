Малый драматический театр в Петербурге может закрыть двери для зрителей на три месяца

В Санкт-Петербурге решением Роспотребнадзора закрыли Малый драматический театр — Театр Европы (МДТ). Может случиться так, что следующие постановки здесь зрители смогут посмотреть не раньше середины августа.

Вход в МДТ опечатали с 5 на 6 мая. Позже стало извес

Роспотребнадзора опечатали вход в Малый драматический театр — Театр Европы (МДТ) в Санкт-Петербурге 6 мая. Теперь он может открыться только в середине августа.

Театр закрыли после постановления городской прокуратуры о несоблюдении санэпидемиологических норм. В составленных ведомством документах «были привычные формальные формулировки об интересах граждан и их безопасности».

Ранее Петроград сообщал, что на дверях театра висит соответствующая справка о закрытии МДТ. Сам МДТ также не объявлял о своём закрытии. Но прежде сотрудники Академического Малого драматического театра сообщали о переносе двух спектаклей с Данилой Козловским. Речь идёт о пьесах «Коварство и любовь» и «Гамлет». Кроме того, закрытие театра может касаться политических взглядов Данилы Козловского.