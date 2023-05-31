Лето ворвется в Петербург вместе с «желтым» уровнем погодной опасности

В первый день лета на территории Санкт-Петербурга будет действовать повышенный уровень погодной опасности.

Фото: Baltphoto

В пресс-службе Смольного предупредили, что, согласно информации Pосгидрометцентра, 1 июня к петербуржцам вернутся сильные порывы ветра. «Желтый» уровень погодной опасности, который наблюдался во вторник, перенесли также и на среду.

Так, с девяти утра до девяти вечера 1 июня жителям Северной столицы рекомендуют держаться подальше от шатких конструкций и дервьев из-за сильного ветра. Местами его порывы могут достигать 15 м/с.

Напоминаем, что «желтый» уровень обозначает потенциально опасную погоду. Водителям и пешеходам необходимо быть осторожными на дорогах во избежания ДТП.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что синоптик спрогнозировал холодное начало лета в Северной столице.