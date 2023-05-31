Синоптик Колесов назвал самые холодные дни июня в Петербурге

В ближайшие дни на территории Санкт-Петербурга снова похолодает. Последний день весны еще радует достаточно высокими температурами, но уже с первого дня лета станет прохладнее.

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В своем Telegram-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что 31 мая столбик термометра может подняться до +17 градусов, но во второй половине дня атмосферный фронт, за которым поступает холодный воздух с севера, принесет дождь в некоторые районы.

После столбик термометра упадет до +11 и +13 градусов. Так, самыми холодными ближайшими днями в Петербурге, по словам специалиста, станут 2 и 3 июня.

Колесов напомнил, что с 30 на 31 мая по территории региона наблюдались заморозки до -2 градусов, однако предстоящая ночь будет теплой из-за облаков с дождями и западного ветра. На территорию Ленобласти заморозки снова вернутся с июня. Возможно, тут они задержатся до пятого числа.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 31 мая на территории города усилится ветер. В связи с этим было решено ввести «желтый» уровень опасности.