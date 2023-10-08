Мокрый снег, ветер и холод: в Петербурге установился циклон

В Северной столице влияние циклона приведет к мокрому снегу, ветру и снижению температуры. Она опустится до +3 в городе и до +1 в Ленинградской области.

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Стало известно, что Петербург будет находиться во власти тыловой части циклона с центром над Верхневолжьем. Горожанам следует готовиться к мокрому снегу, дождям, а также отклонению от климатической нормы.

В воскресенье, 8 октября, температура воздуха составит от +3 до +5 градусов, в Ленинградской области от +1 до +6 градусов. Помимо этого, установится ветер до 10 м/с, а потом он перерастет в порывистый до 15 м/с. Атмосферное давление дойдет до отметки 750 мм ртутного столба, превышая норму.

В понедельник, 9 октября, пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, температура составит от +4 до +6 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что североатлантический циклон «Патрик» добрался и до Северной столицы.