Виноват «Патрик»: субботняя погода в Петербурге покажет свой капризный характер

Город трех революций попал под влияние активного циклона «Патрик». Из-за него местных жителей ждут дождь с мокрым снегом и сильный ветер.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Погода 7 октября в Северной столице «порадует» петербуржцев своей капризностью. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем telegram-аккаунте, город оказался под влиянием центральной части очередного активного североатлантического циклона под названием «Патрик».

Так, субботний день будет ветреным и богатым на сильные дожди, которые на востоке перейдут в мокрый снег. Помимо этого, за сутки в регионе может выпасть около трети от месячной нормы осадков октября, заявил синоптик.

Температура воздуха поднимется не выше +10 градусов, по области будет от +6 до +11. Ветер подует юго-восточный с переходом на северо-западный 5–10 м/с, порывы до 13-18 м/с.

Атмосферное давление будет активно падать и составит 728 мм рт. ст., что существенно ниже нормы. В воскресенье ожидаются дожди с мокрым снегом и температура +4…+6 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жителям Ленобласти и культурной столицы следует ждать неприятную погоду с ветром и осадками в эти выходные.