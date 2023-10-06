Ветер, дождь, мокрый снег: в Петербурге продолжает холодать

Жителям Ленобласти и Петербурга пора готовиться к дискомфортной погоде с ветром и осадками в эти выходные. Температура поднимется лишь до +8.

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Как сообщил в своем telegram-канале синоптик Александр Колесов, 6 октября зафиксирована температура в +3 градуса — это самая холодная ночь с 7 мая этого года. Тогда столбики термометра находились на отметке +2,4 градуса.

Похолодание в город пришло на несколько дней. Синоптик подчеркнул, что до 12 октября теплее ночей можно не ждать. Из-за медленного смещения циклона своим центром с Финского залива прямо через Санкт-Петербург улучшения погоды до воскресенья включительно тоже не предвидится.

Что касается осадков, то в субботнюю ночь, 7 октября, местами пройдет мокрый снег с дождем, после чего днем ветер ослабнет и потеплеет до +6…+8 градусов. Однако к вечеру снова похолодает и осадки выпадут также с мокрым снегом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 6 октября в домах петербуржцев потеплеет. Отопление дадут из-за грядущего похолодания.